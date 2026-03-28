Гауфф об аналоге термина «папочка» в женском туре: «Может, «госпожа»? Не знаю, у нас такого нет»

Коко Гауфф высказалась о термине «папочка» в теннисе.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, используют ли игроки термин «папочка» в женском туре.

Ранее она разгромила Каролину Мухову в полуфинале тысячника в Майами – 6:1, 6:1. Американка повела 6:0 в личных встречах.

– Знаю, что в ATP многие парни, особенно американцы, используют термин, когда обыгрывают кого-то три раза подряд или их обыгрывают три раза подряд. Вы понимаете, о чем я?

– Боже мой, да.

– Ты становишься их отцом.

– Нет, скажите так, как они действительно это называют.

– Становишься папочкой?

– Да (смеется).

– Я слышал оба варианта. Не знаю, насколько часто они говорят именно так. Это зависит от того, чувствуют ли они себя комфортно. А у женщин есть какой-то аналог?

– Думаю, нет. Не знаю. Мне кажется, многие американские парни немного самоуверенные, так что они могут так говорить.

Я тоже была в таком положении. Например, Ига [Швентек ] побеждала меня много раз подряд. Я не хотела бы, чтобы ее называли моим папочкой. Потом мне удалось изменить ситуацию – теперь мы обе папочки друг для друга?

– Хотели бы вы, чтобы такой термин был?

– Не думаю, что «папочка» – подходящее слово. «Мамочка» тоже не подходит. Может, «госпожа» (смеется)? Не знаю, у нас такого нет. Но не хочу никакого термина, потому что у меня тоже бывают матчи, где я проигрываю, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

