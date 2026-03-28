Хьюстон (ATP). Шелтон и Тиафу начнут со второго круга, действующий чемпион Бруксби стартует матчем с Макдональдом
В Хьюстоне прошла жеребьевка турнира ATP 250.
Опубликована сетка турнира в Хьюстоне, который стартует 30 марта.
Бен Шелтон (1), Фрэнсис Тиафу (2), Лернер Тьен (3) и Томми Пол (4) начнут со второго круга.
Брэндон Накашима (5) сыграет с Мартином Даммом, Томас Мартин Этчеверри (6) – с квалифаером.
Действующий чемпион Дженсон Бруксби (8) начнет матчем с Маккензи Макдональдом.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем