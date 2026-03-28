  • Хьюстон (ATP). Шелтон и Тиафу начнут со второго круга, действующий чемпион Бруксби стартует матчем с Макдональдом
В Хьюстоне прошла жеребьевка турнира ATP 250.

Опубликована сетка турнира в Хьюстоне, который стартует 30 марта.

Бен Шелтон (1), Фрэнсис Тиафу (2), Лернер Тьен (3) и Томми Пол (4) начнут со второго круга.

Брэндон Накашима (5) сыграет с Мартином Даммом, Томас Мартин Этчеверри (6) – с квалифаером.

Действующий чемпион Дженсон Бруксби (8) начнет матчем с Маккензи Макдональдом.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Лехечка – на вопрос, может ли он играть еще лучше: «Всегда есть пространство для прогресса»
25 минут назад
Сегодня день рождения Стэна Вавринки
сегодня, 07:07
Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Для меня главное – показывать лучший теннис на «Шлемах» и «Мастерсах»
сегодня, 06:47
Синнер не проиграл Лехечке ни сета. Они встретятся в финале в Майами
сегодня, 01:21
Синнер вышел в финал третьего «Мастерса» подряд, не проиграв ни сета
сегодня, 01:14
Синнер седьмой раз подряд обыграл Зверева
сегодня, 01:10
Майами (ATP). Синнер играет со Зверевым, Лехечка вышел в финал
вчера, 23:11Live
Зверев о Синнере: «#####, он бьет 180 километров в час»
сегодня, 00:02
Лехечка – первый финалист «Мастерса» с 2018 года, ни разу не отдавший подачу по ходу турнира
вчера, 20:55
Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-15
вчера, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
вчера, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем