Лехечка – на вопрос, может ли он играть еще лучше: «Всегда есть пространство для прогресса»

Иржи Лехечка: даже после очень хорошего матча я понимаю, что есть, куда расти.

22-я ракетка мира Иржи Лехечка прокомментировал победу над Артуром Фисом в полуфинале «Мастерса» в Майами – 6:2, 6:2.

– Сегодня вы отлично играли на приеме, а за весь турнир ни разу не отдали подачу. Расскажите, как обе части игры так хорошо работают вместе на очень высоком уровне?

– Безусловно, я считал, что хорошо играть на приеме – одна из моих целей на сегодня. Я понимал, что нужно давить на Артура с самого начала розыгрыша.

Неважно, подавал я или принимал. Я знал, что нужно быть очень агрессивным и не мог позволить ему спокойно использовать форхенд, потому что это потрясающий удар в его исполнении.

Я решил рисковать на приеме, чтобы задавать темп розыгрыша. Это была моя цель на сегодня, и я считаю, что справился с ней хорошо.

– Вы никогда раньше не играли в финале «Мастерса» и показываете лучший теннис. Почему это происходит именно сейчас?

– Перед сезоном мы не ставили конкретных целей, но для нас было важно улучшать стабильность – не только в матчах, но и на тренировках.

Я много работал во время предсезонки. Даже если первый месяц года был не очень успешным, я и моя команда знали, что январь просто не был подходящим временем для достижения результатов.

Это та работа, которую мы хотим продолжать. Мы много готовились и тренировались – не делали что-то конкретное для этой недели, но работа, которую мы проделали за последние два-три месяца, сейчас приносит свои плоды.

– Вы ни разу не отдали подачу по ходу турнира. Можно ли играть еще лучше?

– Всегда есть пространство для прогресса. Даже после очень хорошего матча сегодня я понимаю, что есть, куда расти. На этом мы будем сосредоточены в ближайшие недели и месяцы.

Сейчас понимаю, что будет финал. Неважно, против кого я сыграю, нужно будет показать хороший теннис. Тактика и подход будут меняться в зависимости от соперника. Это последний матч турнира, так что я точно буду нацелен на максимум, – сказал Лехечка на пресс-конференции.

