Сегодня день рождения Стэна Вавринки
Сегодня экс-третьей ракетке мира Стэну Вавринке исполнился 41 год.
Вавринка – чемпион Australian Open-2014, «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016. В каждом из финалов он обыграл первую ракетку мира: в Австралии – Рафаэля Надаля, во Франции и США – Новака Джоковича. Также он финалист «Ролан Гаррос»-2017, где проиграл Надалю.
У швейцарца 16 одиночных титулов уровня ATP и три парных. Он чемпион Олимпиады-2008 в паре с Роджером Федерером и обладатель Кубка Дэвиса-2014 в составе сборной.
В конце прошлого года Вавринка объявил, что сезон-2026 станет последним в его карьере. Сейчас он занимает 94-ю позицию в рейтинге.
