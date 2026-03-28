Сегодня день рождения Стэна Вавринки

Сегодня экс-третьей ракетке мира Стэну Вавринке исполнился 41 год.

Вавринка – чемпион Australian Open -2014, «Ролан Гаррос »-2015 и US Open -2016. В каждом из финалов он обыграл первую ракетку мира: в Австралии – Рафаэля Надаля , во Франции и США – Новака Джоковича . Также он финалист «Ролан Гаррос»-2017, где проиграл Надалю.

У швейцарца 16 одиночных титулов уровня ATP и три парных. Он чемпион Олимпиады-2008 в паре с Роджером Федерером и обладатель Кубка Дэвиса-2014 в составе сборной.

В конце прошлого года Вавринка объявил, что сезон-2026 станет последним в его карьере. Сейчас он занимает 94-ю позицию в рейтинге.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру

Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира