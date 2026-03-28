  • Синнер о борьбе за первую строчку рейтинга: «Для меня главное – показывать лучший теннис на «Шлемах» и «Мастерсах»
Синнер о борьбе за №1 в рейтинге: все может измениться после одного турнира.

Вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о борьбе за лидерство в рейтинге ATP.

В живом рейтинге итальянец отстает от Карлоса Алькараса на 1540 очков.

«Рейтинг – это следствие того, как ты играешь. Я знаю свои возможности, знаю свое положение, но для меня главное – показывать лучший теннис на каждом крупном турнире, особенно на «Шлемах» и «Мастерсах».

Конечно, я понимаю расклады. Все может измениться после одного турнира – так устроен теннис. Нужно посмотреть, как мы оба будем играть с турнира в Риме.

Как я уже сказал, все зависит от того, как буду играть я, он [Алькарас] и другие игроки. Саша [Зверев] – потрясающий теннисист, как мы видим. Он тоже здесь, так что посмотрим», – сказал Синнер на пресс-конференции.

«#####, он бьет 180 км/ч». Синнер вогнал Зверева в грусть

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
