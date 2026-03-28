Синнер не проиграл Лехечке ни сета. Они встретятся в финале в Майами

Статистика личных встреч Янника Синнера и Иржи Лехечки.

Янник Синнер и Иржи Лехечка разыграют титул «Мастерса» в Майами .

Они встречались три раза на уровне ATP и один раз на «Челленджере». Все матчи выиграл Синнер, не отдав чеху ни сета.

В их последнем матче на «Ролан Гаррос » Синнер выиграл 6:0, 6:1, 6:2.