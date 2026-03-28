Синнер вышел в финал третьего «Мастерса» подряд, не проиграв ни сета

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4).

Итальянец 11-й раз вышел в финал «Мастерса» и четвертый раз сделал это в Майами .

Сейчас Синнер идет на серии из 16 подряд побед на «Мастерсах», по ходу которой он выиграл рекордные 32 сета подряд.

В целом итальянец выиграл 33 из 35 последних матчей.

За титул он поборется с Иржи Лехечкой .