2

Синнер вышел в финал третьего «Мастерса» подряд, не проиграв ни сета

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6(4). 

Итальянец 11-й раз вышел в финал «Мастерса» и четвертый раз сделал это в Майами

Сейчас Синнер идет на серии из 16 подряд побед на «Мастерсах», по ходу которой он выиграл рекордные 32 сета подряд. 

В целом итальянец выиграл 33 из 35 последних матчей. 

За титул он поборется с Иржи Лехечкой

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoMiami Open
logoИржи Лехечка
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бледнорыжий жгёт💪
Электроник машина
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер не проиграл Лехечке ни сета. Они встретятся в финале в Майами
3 минуты назад
Синнер седьмой раз подряд обыграл Зверева
14 минут назад
Майами (ATP). Синнер играет со Зверевым, Лехечка вышел в финал
вчера, 23:11Live
Зверев о Синнере: «#####, он бьет 180 километров в час»
сегодня, 00:02
Лехечка – первый финалист «Мастерса» с 2018 года, ни разу не отдавший подачу по ходу турнира
вчера, 20:55
Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-15
вчера, 20:29
Берреттини, Коболли и Вашеро сыграют в Китцбюэле, Бублик будет защищать титул
вчера, 20:03
Александр Зверев: «Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть «Большой шлем»
вчера, 19:05
Гауфф о работе над подачей: «Самое сложное – не возвращаться к тому, что ты делала шесть-семь лет или даже всю жизнь»
вчера, 18:23
Фрэнсис Тиафу: «Сезон складывается очень хорошо. Перед грунтовым отрезком чувствую себя отлично»
вчера, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
вчера, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
26 марта, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем