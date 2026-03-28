Синнер седьмой раз подряд обыграл Зверева

Янник Синнер обыграл Александра Зверева в полуфинале в Майами.

Янник Синнер прошел Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:6(4).

Итальянец повел 8:4 в личных встречах. Он выиграл у Зверева последние семь матчей. В последних четырех Синнер не проиграл ни сета.

За титул в Майами Синнер сыграет с Иржи Лехечкой .