Синнер седьмой раз подряд обыграл Зверева
Янник Синнер обыграл Александра Зверева в полуфинале в Майами.
Янник Синнер прошел Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:6(4).
Итальянец повел 8:4 в личных встречах. Он выиграл у Зверева последние семь матчей. В последних четырех Синнер не проиграл ни сета.
За титул в Майами Синнер сыграет с Иржи Лехечкой.
Опубликовал: Павел Ниткин
про тайбрейк можно и не говорить, там повтор АО 2025 тоже самое счет 4:4 Саня лупит в сетку на своей подаче и нахаляву отдает Синнеру минибрейк. не готов еще Саня, если с Алькарасом есть какие-то шансы то против Синнера совсем все тяжело