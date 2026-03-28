Зверев о Синнере: «#####, он бьет 180 километров в час»
Александр Зверев оценил мощь игры Янника Синнера.
Александр Зверев по ходу полуфинала в Майами пожаловался на мощь Янника Синнера.
Уступая с брейком в первом сете, Зверев получил подсказку от отца и тренера Александра-старшего: «Разводи-разводи, не бей много в один угол».
На этот призыв Зверев ответил: «#####, он бьет 180 километров в час».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем