Лехечка – первый финалист «Мастерса» с 2018 года, ни разу не отдавший подачу по ходу турнира

Лехечка – четвертый чех, вышедший в финал «Мастерса» в Майами.

22-я ракетка мира Иржи Лехечка в Майами вышел в крупнейший финал в карьере.

Чех стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в Шанхае.

Также Лехечка стал четвертым чехом, вышедшим в финал «Мастерса» в Майами, после Ивана Лендла (1986-87, 1989), Томаша Бердыха (2010) и Якуба Меньшика (2025).