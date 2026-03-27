Лехечка – первый финалист «Мастерса» с 2018 года, ни разу не отдавший подачу по ходу турнира
Лехечка – четвертый чех, вышедший в финал «Мастерса» в Майами.
22-я ракетка мира Иржи Лехечка в Майами вышел в крупнейший финал в карьере.
Чех стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в Шанхае.
Также Лехечка стал четвертым чехом, вышедшим в финал «Мастерса» в Майами, после Ивана Лендла (1986-87, 1989), Томаша Бердыха (2010) и Якуба Меньшика (2025).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
А вы сеты Синнера считаете.
По такой сетке немудрено. Коаме (385 в рейтинге), Куинн (56), находящийся на спаде и не отличающийся отличным приемом Фриц, уставший Ландалусе (151) и никакущий Филс. К Лехечке никаких вопросов, воспользовался шансом, молодец, играет добротно. Но такой путь к финалу на Мастерсе нечасто выпадает, особенно когда ты 21-й сеянный. Надеюсь, что в финале не отлетит 6-2 6-1, а навяжет хотя бы подобие борьбы.
