Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-15
Иржи Лехечка в полуфинале турнира в Майами обыграл Артура Фиса – 6:2, 6:2.
24-летний Лехечка впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Всего это седьмой финал для чеха, на его счету два титула уровня ATP 250.
За счет этого результата он дебютирует в топ-15.
Лехечка стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в Шанхае.
За титул чех сыграет с сильнейшим в паре Янник Синнер – Александр Зверев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
жаль, в финале против Синнера я бы лучше на него посмотрел