Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-15

Иржи Лехечка в полуфинале турнира в Майами обыграл Артура Фиса – 6:2, 6:2.

24-летний Лехечка впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Всего это седьмой финал для чеха, на его счету два титула уровня ATP 250.

За счет этого результата он дебютирует в топ-15.

Лехечка стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в Шанхае.

За титул чех сыграет с сильнейшим в паре Янник СиннерАлександр Зверев.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
после мясорубки с Полом Фис сегодня был варёный
жаль, в финале против Синнера я бы лучше на него посмотрел
Майами (ATP). Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка вышел в финал
сегодня, 19:29
Берреттини, Коболли и Вашеро сыграют в Китцбюэле, Бублик будет защищать титул
42 минуты назад
Александр Зверев: «Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть «Большой шлем»
сегодня, 19:05
Гауфф о работе над подачей: «Самое сложное – не возвращаться к тому, что ты делала шесть-семь лет или даже всю жизнь»
сегодня, 18:23
Фрэнсис Тиафу: «Сезон складывается очень хорошо. Перед грунтовым отрезком чувствую себя отлично»
сегодня, 17:31
Монфис и Куаме получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло
сегодня, 16:14
Коболли не будет защищать титул в Бухаресте
сегодня, 15:37
Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло
сегодня, 14:49
Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года
сегодня, 14:28Фото
Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
