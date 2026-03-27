Лехечка впервые вышел в финал «Мастерса» и дебютирует в топ-15

Иржи Лехечка в полуфинале турнира в Майами обыграл Артура Фиса – 6:2, 6:2.

24-летний Лехечка впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Всего это седьмой финал для чеха, на его счету два титула уровня ATP 250.

За счет этого результата он дебютирует в топ-15.

Лехечка стал первым теннисистом с 2018 года, который дошел до финала «Мастерса», ни разу не отдав подачу по ходу турнира. Последним, кому это удавалось, был Новак Джокович в Шанхае.

За титул чех сыграет с сильнейшим в паре Янник Синнер – Александр Зверев .