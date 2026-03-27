  Александр Зверев: «Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть «Большой шлем»
Александр Зверев: «Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть «Большой шлем»

– У вас уже 171 победа на «Мастерсах». У Пита Сампраса – 197. Еще у вас теперь есть полуфиналы на всех «Мастерсах». Насколько для вас важны такие достижения?

– Не особо. Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть турнир «Большого шлема». Это моя главная цель.

В прошлом году я так не чувствовал – играл плохо, часто был травмирован. Когда постоянно играешь через боль, сложно показывать свой лучший теннис, падает уверенность.

Сейчас все иначе. Я чувствую, что способен на это – и это обязательно произойдет.

– Впереди матч с Янником Синнером. Будете менять тактику?

– В последние годы у нас было много плотных матчей, но все они остались за ним. Надеюсь, в этот раз будет иначе.

В Индиан-Уэллс я сыграл плохо, особенно подвела подача. Надеюсь, здесь будет по-другому. Постараюсь сделать все возможное для победы.

– Вы стали чаще выходить к сетке. Будете использовать это против Синнера?

– Да, я стараюсь делать это в каждом матче. Но против Синнера это сложнее, чем против других.

Он едва ли не быстрее всех в туре разгоняет мяч, плотно держит заднюю линию и не дает пространства. Поэтому нужно находить другие способы играть агрессивно.

Но, конечно, я буду пробовать все. Постараюсь доминировать в розыгрышах, хотя против него это непросто. Посмотрим, как сложится матч, – сказал Зверев в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Саша, главное достижение - прекрасная карьера с таким непростым диагнозом. Всё, что ты делаешь, должно вдохновлять миллионы людей с СД1. Играй, побеждай, наслаждайся жизнью!
Надеюсь Александр возьмет на шару тбш. Преодолеть такую травму и диагноз - это сильно.
Ему просто надо заканчивать так общаться с тренерским штабом
у Сампраса 190 побед (а на не 197 ) с 1990 в Мастерсах. и он всего 7й в списке.. о каких вообще рекордах речь, впереди там на 8 месте еще Феррер с 189 победами
Смотрел Зверева, когда он еще на челиках пылил, тогда казалось, что точно возьмет Шлем и не один, но по итогу ни одного шлема.
