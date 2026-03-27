Александр Зверев: «Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть «Большой шлем»

Зверев: моя главная цель – победа на турнире «Большого шлема».

Четвертая ракетка мира Александр Зверев назвал свою главную цель в теннисе.

– У вас уже 171 победа на «Мастерсах». У Пита Сампраса – 197. Еще у вас теперь есть полуфиналы на всех «Мастерсах». Насколько для вас важны такие достижения?

– Не особо. Вряд ли я побью какие-то рекорды. Главное для меня – прогрессировать и выиграть турнир «Большого шлема». Это моя главная цель.

В прошлом году я так не чувствовал – играл плохо, часто был травмирован. Когда постоянно играешь через боль, сложно показывать свой лучший теннис, падает уверенность.

Сейчас все иначе. Я чувствую, что способен на это – и это обязательно произойдет.

– Впереди матч с Янником Синнером. Будете менять тактику?

– В последние годы у нас было много плотных матчей, но все они остались за ним. Надеюсь, в этот раз будет иначе.

В Индиан-Уэллс я сыграл плохо, особенно подвела подача. Надеюсь, здесь будет по-другому. Постараюсь сделать все возможное для победы.

– Вы стали чаще выходить к сетке. Будете использовать это против Синнера?

– Да, я стараюсь делать это в каждом матче. Но против Синнера это сложнее, чем против других.

Он едва ли не быстрее всех в туре разгоняет мяч, плотно держит заднюю линию и не дает пространства. Поэтому нужно находить другие способы играть агрессивно.

Но, конечно, я буду пробовать все. Постараюсь доминировать в розыгрышах, хотя против него это непросто. Посмотрим, как сложится матч, – сказал Зверев в интервью Tennis Channel.

