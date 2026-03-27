Гауфф о работе над подачей: «Самое сложное – не возвращаться к тому, что ты делала шесть-семь лет или даже всю жизнь»

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, как работает над подачей и другими элементами игры.

«Мы много работали с видео, чтобы понять, в какие моменты возникают проблемы. Думаю, процесс еще не окончен. Сейчас у меня чаще получается делать все правильно, но важно напоминать себе об этом в напряженные моменты.

На этой неделе подача точно стала лучше: двойных стало меньше, я чаще удерживала свои геймы – и сегодня, и в предыдущих матчах.

Самое сложное – не возвращаться к тому, что ты делала шесть-семь лет или даже всю жизнь. Избавиться от старых привычек очень трудно.

В идеале ты тренируешься, чтобы не думать на корте, но в нашем виде спорта почти нет пауз, поэтому приходится сознательно контролировать многие вещи.

Думаю, сейчас я думаю уже гораздо меньше, чем раньше. Надеюсь, дойду до состояния, когда мне нужно будет просто попадать в нужные точки – и все.

Что касается форхенда, я чувствую, что прогресс есть. На корте я уже не думаю о нем слишком много – просто бью туда, куда хочу.

К счастью, бэкхенд у меня всегда был технически стабильным, так что мне почти не приходилось его менять», – сказала Гауфф.

Завтра американка сыграет с Ариной Соболенко в финале тысячника в Майами.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennishead.net
