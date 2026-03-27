Монфис и Куаме получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло
Стали известны обладатели wild card на «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует 5 апреля.
Приглашения в основную сетку получили 39-летний Гаэль Монфис и 17-летний Мойз Куаме. На прошлой неделе wild card дали Стэну Вавринке и Маттео Берреттини.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Вашеро уже карта не нужна
