Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло
На «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет 5-12 апреля, многие одиночные игроки традиционно выступят в парном разряде.
В их числе:
Андрей Рублев и Карен Хачанов;
Алекс де Минаур и Кэмерон Норри;
Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро;
Лучано Дардери и Флавио Коболли;
Томаш Махач и Каспер Рууд – первые в списке запасных, Хуберт Хуркач и Себастьян Корда – восьмые.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
