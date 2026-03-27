Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло

На «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет 5-12 апреля, многие одиночные игроки традиционно выступят в парном разряде.

В их числе:

Андрей Рублев и Карен Хачанов;

Янник Синнер и Зизу Бергс;

Алекс де Минаур и Кэмерон Норри;

Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро;

Лучано Дардери и Флавио Коболли;

Иржи Лехечка и Якуб Меньшик.

Томаш Махач и Каспер Рууд – первые в списке запасных, Хуберт Хуркач и Себастьян Корда – восьмые.

Полностью заявка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
