  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года
Фото
1

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Риком Флешауерсом.

«Это было настоящее путешествие, которое мы прошли вместе. Прошлый год подарил столько особенных моментов и достижений, которые я никогда не забуду!

Мы выиграли трофеи, прошли важные этапы, но еще больше я буду помнить все наши разговоры, смех и моменты за пределами корта.

Спасибо, Рик, за все, что ты для меня сделал. За то, что в первую очередь видел во мне человека, а уже потом спортсмена. Для меня это значило очень многое и стало основой нашего отличного сотрудничества.

Твоя преданность, надежность и страсть к делу не вызывают сомнений. Желаю тебе только счастья и успехов в том, что ждет впереди на новом этапе! 🙏🏽», – написала Анисимова.

Флешауерс был признан тренером года в WTA-туре по итогам прошлого сезона. Под его руководством Анисимова в 2025-м выиграла два тысячника (Доха и Пекин), а также вышла в финалы «Уимблдона» и US Open и полуфинал итогового.

Аманда Анисимова вдохновляет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Анисимовой
logoАманда Анисимова
logoWTA
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Думается мне, что тут вовсе не на теннисной почве расставание))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем