Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Риком Флешауерсом.

«Это было настоящее путешествие, которое мы прошли вместе. Прошлый год подарил столько особенных моментов и достижений, которые я никогда не забуду!

Мы выиграли трофеи, прошли важные этапы, но еще больше я буду помнить все наши разговоры, смех и моменты за пределами корта.

Спасибо, Рик, за все, что ты для меня сделал. За то, что в первую очередь видел во мне человека, а уже потом спортсмена. Для меня это значило очень многое и стало основой нашего отличного сотрудничества.

Твоя преданность, надежность и страсть к делу не вызывают сомнений. Желаю тебе только счастья и успехов в том, что ждет впереди на новом этапе! 🙏🏽», – написала Анисимова.

Флешауерс был признан тренером года в WTA-туре по итогам прошлого сезона. Под его руководством Анисимова в 2025-м выиграла два тысячника (Доха и Пекин), а также вышла в финалы «Уимблдона » и US Open и полуфинал итогового.

