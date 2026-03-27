Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира Новак Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Серб не выступал после турнира в Индиан-Уэллс из-за травмы правого плеча.

38-летний Джокович – двукратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло. Он побеждал в Монако в 2013-м и 2015-м.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Меня больше интересует вопрос, собирается ли No1e, в принципе, играть на грунте в этом году или сосредоточится на подготовке к Уиму, где у него наибольшие шансы на выход в решающие стадии турнира?
Уимблдон это абсолютно последний шанс на шлем, особенно если кто-то как Димитров будет играть против Синнера или Алькараса, но доведёт дело до конца
На РГ точно сыграет, ни одного Шлема он до конца карьеры пропускать не будет
Материалы по теме
Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»
вчера, 12:22
Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»
вчера, 12:02
Джокович снялся с «Мастерса» в Майами
15 марта, 18:16
Рекомендуем
Главные новости
Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло
27 минут назад
Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года
48 минут назадФото
Янник Синнер: «В нашем спорте каждая победа дается тяжело»
сегодня, 13:44
Суд отклонил иск Цуренко к WTA по поводу допуска россиянок и белорусок
сегодня, 13:05
Гоффен завершит карьеру в 2026 году
сегодня, 12:38
Бергс о спаррингах с Алькарасом и Синнером: «Я их сучка. Когда бы им ни захотелось потренироваться, я всегда готов»
сегодня, 12:16
Серундоло о разгроме от Зверева: «Уезжаю с ужасными ощущениями. Когда ты так играешь, топы просто не оставляют тебе шансов»
сегодня, 11:05
Майами (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка – с Фисом
сегодня, 10:22
Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
сегодня, 10:15
Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
сегодня, 10:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем