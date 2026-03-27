Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Третья ракетка мира Новак Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Серб не выступал после турнира в Индиан-Уэллс из-за травмы правого плеча.
38-летний Джокович – двукратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло. Он побеждал в Монако в 2013-м и 2015-м.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
9 комментариев
Меня больше интересует вопрос, собирается ли No1e, в принципе, играть на грунте в этом году или сосредоточится на подготовке к Уиму, где у него наибольшие шансы на выход в решающие стадии турнира?
Уимблдон это абсолютно последний шанс на шлем, особенно если кто-то как Димитров будет играть против Синнера или Алькараса, но доведёт дело до конца
На РГ точно сыграет, ни одного Шлема он до конца карьеры пропускать не будет
Материалы по теме
Рекомендуем
