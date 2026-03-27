Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Третья ракетка мира Новак Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Серб не выступал после турнира в Индиан-Уэллс из-за травмы правого плеча.

38-летний Джокович – двукратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло. Он побеждал в Монако в 2013-м и 2015-м.