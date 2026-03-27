Коболли не будет защищать титул в Бухаресте

14-я ракетка мира Флавио Коболли не будет на следующей неделе защищать титул на турнире ATP 250 в Бухаресте.

Итальянец снялся с соревнований из-за изменений в расписании. Его следующим стартом станет «Мастерс» в Монте-Карло.

С турнира в Румынии также снялись Артур Риндеркнеш , Мартон Фучович , Миомир Кецманович , Рафаэль Коллиньон и Франсиско Комесанья .