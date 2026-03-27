Коболли не будет защищать титул в Бухаресте
14-я ракетка мира Флавио Коболли не будет на следующей неделе защищать титул на турнире ATP 250 в Бухаресте.
Итальянец снялся с соревнований из-за изменений в расписании. Его следующим стартом станет «Мастерс» в Монте-Карло.
С турнира в Румынии также снялись Артур Риндеркнеш, Мартон Фучович, Миомир Кецманович, Рафаэль Коллиньон и Франсиско Комесанья.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему так массово снимаются?
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем