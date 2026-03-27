Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен завершит карьеру в 2026 году.

35-летний бельгиец объявил, что этот сезон станет последним в его карьере.

«Я отдал теннису все, и теннис подарил мне больше, чем я мог когда-либо мечтать. Матчи, сражения, победы, поражения. Эмоции. Люди, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Именно поэтому это решение стало одним из самых сложных в моей жизни», – сказал Гоффен.

За время выступлений в туре Гоффен выиграл шесть титулов ATP . Также он проиграл девять финалов (один из них на итоговом в 2017-м). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвертьфинал «Ролан Гаррос »-2016, Australian Open -2017 и «Уимблдона »-2019 и 2022.