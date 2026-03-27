Гоффен завершит карьеру в 2026 году
Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен завершит карьеру в 2026 году.
35-летний бельгиец объявил, что этот сезон станет последним в его карьере.
«Я отдал теннису все, и теннис подарил мне больше, чем я мог когда-либо мечтать. Матчи, сражения, победы, поражения. Эмоции. Люди, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Именно поэтому это решение стало одним из самых сложных в моей жизни», – сказал Гоффен.
За время выступлений в туре Гоффен выиграл шесть титулов ATP. Также он проиграл девять финалов (один из них на итоговом в 2017-м). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2016, Australian Open-2017 и «Уимблдона»-2019 и 2022.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Гоффена
Эх... Легенда, Даня в 19ом первый Мастерс в финале у него выиграл
А Рублёв впервые вышел в четвертьфинал на Шлеме в 2017 году победив его в 1/8 финала.
