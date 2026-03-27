Суд отклонил иск Цуренко к WTA по поводу допуска россиянок и белорусок

Федеральный суд Манхэттена отклонил иск Леси Цуренко к WTA и бывшему главе организации Стиву Саймону, сообщает The Independent.

36-летняя украинка обвиняла WTA в причинении морального вреда на фоне решений по допуску российских и белорусских игроков к турнирам после событий февраля 2022 года. По ее словам, организация не выполнила обещание отстранять игроков, публично поддерживающих конфликт, а также не пресекала действия, наносящие ущерб репутации тура.

В частности, Цуренко ссылалась на эпизод с нашивкой «Татнефти», находящейся под санкциями, у Вероники Кудерметовой , а также утверждала, что Саймон допускал возможность поддержки конфликта со стороны игроков.

Также она рассказывала о панической атаке, из-за которой снялась с матча против Арины Соболенко в Индиан-Уэллс в 2023 году.

Федеральный судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что именно WTA вправе определять, какие действия считаются наносящими ущерб туру. Суд пришел к выводу, что у организации не было юридического обязательства отстранять игроков или обеспечивать отсутствие эмоционального давления.

В решении также отмечается, что обязанности спортивных организаций обычно касаются физической безопасности спортсменов, а не их эмоционального состояния.

Цуренко требовала компенсацию за моральный ущерб. Представители сторон пока не комментировали решение.