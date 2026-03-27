Суд отклонил иск Цуренко к WTA по поводу допуска россиянок и белорусок

Федеральный суд Манхэттена отклонил иск Леси Цуренко к WTA и бывшему главе организации Стиву Саймону, сообщает The Independent.

36-летняя украинка обвиняла WTA в причинении морального вреда на фоне решений по допуску российских и белорусских игроков к турнирам после событий февраля 2022 года. По ее словам, организация не выполнила обещание отстранять игроков, публично поддерживающих конфликт, а также не пресекала действия, наносящие ущерб репутации тура.

В частности, Цуренко ссылалась на эпизод с нашивкой «Татнефти», находящейся под санкциями, у Вероники Кудерметовой, а также утверждала, что Саймон допускал возможность поддержки конфликта со стороны игроков.

Также она рассказывала о панической атаке, из-за которой снялась с матча против Арины Соболенко в Индиан-Уэллс в 2023 году.

Федеральный судья Наоми Райс Бухвальд постановила, что именно WTA вправе определять, какие действия считаются наносящими ущерб туру. Суд пришел к выводу, что у организации не было юридического обязательства отстранять игроков или обеспечивать отсутствие эмоционального давления.

В решении также отмечается, что обязанности спортивных организаций обычно касаются физической безопасности спортсменов, а не их эмоционального состояния.

Цуренко требовала компенсацию за моральный ущерб. Представители сторон пока не комментировали решение.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Какой же у нее мусор в голове.
Заметили им больше не отстранение нужно а моральная компенсация! 😁Ну вот что за народ такой лишь бы на халяву жить прям народ паразит
Старушка напоследок хотела денежку срубить, однако зря на адвокатов потратилась))
она компенсацию wta еще выплатит
Паническая атака перед матчем с Соболенко бывает у многих наверное) какая наглая)
А мы так и не выяснили, чего она в итоге хотела-то
Их уже посылают на уровне федеральных судов Манхеттена. Шутники про Басманный - ваш выход 🤣
Сама не играет и другим не дает, что за человек. Раньше как-то жалко ее было из-за всех этих её травм бесконечных, от которых она играет раз в пол года, но щас жалось внезапно ушла, интересно почему. До всяких логотипов докапываться это уж совсем низко
Кажись, в текущей ситуации до логотипов Татнефти докапываться больше не будут 👀
а до 2022 года тоде панические были и снималась или что? как можно так позориться на старости (спортивной) лет
Материалы по теме
Цуренко о том, почему подала в суд на бывшего главу WTA: «Со стороны тура были полное бездействие и игнор»
23 апреля 2025, 09:53
WTA уверена в выигрыше судебного дела против Цуренко
18 апреля 2025, 07:01
Цуренко подала в суд из-за конфликта с бывшим главой WTA. Он поддержал присутствие в туре игроков из России и Беларуси
17 апреля 2025, 07:35
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка – с Фисом
1 минуту назад
Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло
34 минуты назад
Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года
55 минут назадФото
Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 14:07
Янник Синнер: «В нашем спорте каждая победа дается тяжело»
сегодня, 13:44
Гоффен завершит карьеру в 2026 году
сегодня, 12:38
Бергс о спаррингах с Алькарасом и Синнером: «Я их сучка. Когда бы им ни захотелось потренироваться, я всегда готов»
сегодня, 12:16
Серундоло о разгроме от Зверева: «Уезжаю с ужасными ощущениями. Когда ты так играешь, топы просто не оставляют тебе шансов»
сегодня, 11:05
Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
сегодня, 10:15
Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
сегодня, 10:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем