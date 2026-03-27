Янник Синнер: «В нашем спорте каждая победа дается тяжело»

Вторая ракетка мира Янник Синнер заявил, что победы на любом уровне даются тяжело.

– Что сложнее: выиграть «Солнечный дубль» или «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в одном сезоне?

– Сложный вопрос. На «Шлемах» все иначе: пятисетовый формат, больше эмоций, ты ощущаешь это сильнее.

Но если честно, в нашем виде спорта вообще все сложно – выигрывать на любом уровне, будь то турниры 250 или 500. Каждая победа дается тяжело.

Я просто двигаюсь день за днем, стараюсь понять свой уровень и где могу прибавить, а там посмотрим, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Янник Синнер
Miami Open
ATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, да, на Мастерсах с такими сетками уровня ATP-250, как в Майами, под крышей Гауденци и с волшебными мазями особенно тяжело, угу.
Что он несёт? Они с Карлом соревнуются кто больше дичи снесет? Фейспалм
Материалы по теме
Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
сегодня, 10:15
Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойным и пользоваться теми шансами, которые появляются»
вчера, 19:01
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
вчера, 18:47
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
вчера, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
Рублев и Хачанов, Синнер и Бергс заявились на парный турнир в Монте-Карло
33 минуты назад
Анисимова больше не работает с Флешауерсом. В прошлом сезоне его признали тренером года
54 минуты назадФото
Джокович снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 14:07
Суд отклонил иск Цуренко к WTA по поводу допуска россиянок и белорусок
сегодня, 13:05
Гоффен завершит карьеру в 2026 году
сегодня, 12:38
Бергс о спаррингах с Алькарасом и Синнером: «Я их сучка. Когда бы им ни захотелось потренироваться, я всегда готов»
сегодня, 12:16
Серундоло о разгроме от Зверева: «Уезжаю с ужасными ощущениями. Когда ты так играешь, топы просто не оставляют тебе шансов»
сегодня, 11:05
Майами (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка – с Фисом
сегодня, 10:22
Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
сегодня, 10:15
Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
сегодня, 10:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем