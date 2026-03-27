Янник Синнер: «В нашем спорте каждая победа дается тяжело»
Вторая ракетка мира Янник Синнер заявил, что победы на любом уровне даются тяжело.
– Что сложнее: выиграть «Солнечный дубль» или «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в одном сезоне?
– Сложный вопрос. На «Шлемах» все иначе: пятисетовый формат, больше эмоций, ты ощущаешь это сильнее.
Но если честно, в нашем виде спорта вообще все сложно – выигрывать на любом уровне, будь то турниры 250 или 500. Каждая победа дается тяжело.
Я просто двигаюсь день за днем, стараюсь понять свой уровень и где могу прибавить, а там посмотрим, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, да, на Мастерсах с такими сетками уровня ATP-250, как в Майами, под крышей Гауденци и с волшебными мазями особенно тяжело, угу.
Что он несёт? Они с Карлом соревнуются кто больше дичи снесет? Фейспалм
