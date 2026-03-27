  • Бергс о спаррингах с Алькарасом и Синнером: «Я их сучка. Когда бы им ни захотелось потренироваться, я всегда готов»
Зизу Бергс: меня назвали в честь Зинедина Зидана.

45-я ракетка мира Зизу Бергс стал первым гостем нового шоу ATP «Признания у корта».

– Думаешь, многие понимают, почему тебя назвали Зизу? 

– Меня назвали в честь Зинедина Зидана – французской легенды футбола. Это очень редкое имя.

– Назови одну вещь, которая твоей девушке в тебе нравится, и одну вещь, которую она хотела бы изменить. 

– Изменить – быть менее эгоистичным. Все спортсмены очень эгоистичные – и я в том числе. А нравится ей во мне то, что я хорошо играю в теннис и что у меня есть деньги (смеется). Шучу.

– Ты уже тренировался [в Индиан-Уэллс] с Янником Синнером. Потом – с Карлосом Алькарасом. Они что, специально выстраиваются к тебе в очередь?

– Нет-нет-нет. Это я их сучка. Когда бы им ни захотелось потренироваться, я всегда готов, – сказал бельгиец в интервью Блэр Хенли.

Это попахивает каким то каминг аутом
Да что, чёрт побери он такое несёт!😳😳😳???
Зидан бы не назвал себя чей-то сучкой. Позорит легенду в честь кого назвали
Да хоть внучка, если ему ок :)
