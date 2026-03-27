Серундоло о разгроме от Зверева: «Уезжаю с ужасными ощущениями. Когда ты так играешь, топы просто не оставляют тебе шансов»
19-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями после разгрома от Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 1:6, 2:6.
«Уезжаю с ужасными ощущениями. В моем исполнении матч получился слабым – еще на разминке чувствовал себя некомфортно, и это потом сказалось на игре.
С такими соперниками нельзя играть плохо. Он действовал очень уверенно, много выигрывал активно, а я был зажат и допускал ошибки.
Когда ты так играешь, топы просто не оставляют тебе шансов», – сказал аргентинец на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Я думал он травмирован был.. ниче се, Сашок вынес здорового Сиско??
да, на удивление легко прошёл. Ожидал битвы
