Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
Синнер: я не очень хорош в паделе.
Вторая ракетка мира Янник Синнер признался, что плохо играет в падел.
– Алькарас сказал, что вы были бы непобедимой парой в паделе.
– Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих (смеется), потому что я в паделе не очень хорош.
Но мы все знаем, на что способен Карлос – он хорош во всем: гольф, падел, теннис… Я тогда возьму на себя лыжи (смеется), – сказал Синнер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
