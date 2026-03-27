Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»

Вторая ракетка мира Янник Синнер признался, что плохо играет в падел.

– Алькарас сказал, что вы были бы непобедимой парой в паделе.

– Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих (смеется), потому что я в паделе не очень хорош.

Но мы все знаем, на что способен Карлос – он хорош во всем: гольф, падел, теннис… Я тогда возьму на себя лыжи (смеется), – сказал Синнер.