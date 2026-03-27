  Фрэнсис Тиафу: «Сезон складывается очень хорошо. Перед грунтовым отрезком чувствую себя отлично»
Фрэнсис Тиафу: «Сезон складывается очень хорошо. Перед грунтовым отрезком чувствую себя отлично»

20-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу рассказал о дальнейших планах после вылета с «Мастерса» в Майами. В четвертьфинале он уступил Яннику Синнеру – 2:6, 2:6.

«Сезон складывается очень хорошо, отличный старт. Просто в таких матчах нужно играть лучше. Я уже встречался с игроками топ-5 и топ-10, но не показывал свой максимум, хотя в целом доволен тем, как выступаю.

Дальше у меня Хьюстон. Жду с нетерпением, хочу выйти на грунт, навязывать борьбу и конкурировать. Думаю, будет интересно.

Раньше я воспринимал этот отрезок как сложный, но сейчас чувствую себя отлично – и физически, и психологически. Я выиграл много матчей, вытаскивал тяжелые встречи. Североамериканская серия – от Мексики до Майами – получилась для меня очень хорошей», – сказал Тиафу на пресс-конференции.

Турнир ATP 250 в Хьюстоне пройдет на следующей неделе.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
