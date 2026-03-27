  • Гауфф о разгроме Муховой: «Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах»
Гауфф о разгроме Муховой: «Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах»

Гауфф рассказала, за счет чего разгромила Мухову.

Коко Гауфф высказалась о разгроме Каролины Муховой в полуфинале тысячника в Майами – 6:1, 6:1.

«В этом году у меня были непростые матчи, но все равно старт сезона лучше, чем в прошлом. Думаю, это связано с тем, что я развиваю свою игру и стараюсь сделать ее более стабильной. Я чувствую, что прогресс есть – особенно если говорить о форхенде. Я довольна тем, как он работал на протяжении всего турнира.

Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах. Не могу сказать, что все уже идеально заработало, но чувствую, что это постепенно происходит».

Также американка высказалась о том, почему ей удобно играть против Муховой. Она повела 6:0 в личных встречах. 

«Честно говоря, не знаю, потому что она очень сильный игрок. С точки зрения атлетизма мы довольно похожи – обе хорошо двигаемся и можем покрывать большую часть корта. Наверное, иногда мне нужно заставлять ее чаще рисковать и выполнять более сложные удары.

Если честно, может показаться, что это один из тех матчей, где я должна чувствовать себя спокойно, но каждый раз я нервничаю, будто никогда с ней не играла. Для меня она очень сильная теннисистка», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Честно говоря очень неожиданный результат. Думал будет напряжённая борьба, а тут такой разгром.
Материалы по теме
У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами
сегодня, 02:00
Гауфф вернется в топ-3
вчера, 20:40
Коко Гауфф: «На корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать»
25 марта, 13:54
Рекомендуем
Главные новости
Фис – самый молодой француз в полуфинале «Мастерса» с 2007 года
49 минут назад
151-я ракетка мира Ландалусе о прорыве на «Мастерсе» в Майами: «Верю, что мое место здесь»
сегодня, 08:23
Майами (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка – с Фисом
сегодня, 08:22
Швентек будет готовиться к грунтовому сезону в академии Надаля (Przeglad Sportowy)
сегодня, 07:52
Тиафу о Синнере: «Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса»
сегодня, 07:30
Зверев о полуфинале против Синнера в Майами: «Впереди самое сложное испытание»
сегодня, 06:50
Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами. Ранее это удавалось только Шараповой
сегодня, 06:01
Соболенко после выхода в финал в Майами: «Мне очень нравится наше противостояние с Рыбакиной. Она всегда заставляет меня играть на пределе»
сегодня, 05:29
У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами
сегодня, 02:00
Соболенко 15-й раз вышла в финал тысячника
сегодня, 01:59
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
