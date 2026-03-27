Гауфф о разгроме Муховой: «Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах»

Коко Гауфф высказалась о разгроме Каролины Муховой в полуфинале тысячника в Майами – 6:1, 6:1.

«В этом году у меня были непростые матчи, но все равно старт сезона лучше, чем в прошлом. Думаю, это связано с тем, что я развиваю свою игру и стараюсь сделать ее более стабильной. Я чувствую, что прогресс есть – особенно если говорить о форхенде. Я довольна тем, как он работал на протяжении всего турнира.

Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах. Не могу сказать, что все уже идеально заработало, но чувствую, что это постепенно происходит».

Также американка высказалась о том, почему ей удобно играть против Муховой. Она повела 6:0 в личных встречах.

«Честно говоря, не знаю, потому что она очень сильный игрок. С точки зрения атлетизма мы довольно похожи – обе хорошо двигаемся и можем покрывать большую часть корта. Наверное, иногда мне нужно заставлять ее чаще рисковать и выполнять более сложные удары.

Если честно, может показаться, что это один из тех матчей, где я должна чувствовать себя спокойно, но каждый раз я нервничаю, будто никогда с ней не играла. Для меня она очень сильная теннисистка», – сказала Гауфф на пресс-конференции.