Фис – самый молодой француз в полуфинале «Мастерса» с 2007 года

Артур Фис , в четвертьфинале в Майами обыгравший Томми Пола , стал самым молодым французским полуфиналистом «Мастерса» с 2007 года.

Он впервые добрался до этой стадии в 21 год 278 дней. В 2007-м в четверку сильнейших в Париже попал 21-летний Ришар Гаске , в итоге проигравший Давиду Налбандяну (2:6, 4:6).

В пятницу Фис поборется с Иржи Лехечкой . Победитель этого матча выйдет в крупнейший финал в карьере.