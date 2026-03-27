Фис – самый молодой француз в полуфинале «Мастерса» с 2007 года

Артур Фис, в четвертьфинале в Майами обыгравший Томми Пола, стал самым молодым французским полуфиналистом «Мастерса» с 2007 года.

Он впервые добрался до этой стадии в 21 год 278 дней. В 2007-м в четверку сильнейших в Париже попал 21-летний Ришар Гаске, в итоге проигравший Давиду Налбандяну (2:6, 4:6).

В пятницу Фис поборется с Иржи Лехечкой. Победитель этого матча выйдет в крупнейший финал в карьере.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
