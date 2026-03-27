151-я ракетка мира Ландалусе о прорыве на «Мастерсе» в Майами: «Верю, что мое место здесь»

Ландалусе о прорыве на турнире в Майами: верю, что мое место здесь.

151-я ракетка мира Мартин Ландалусе подвел итоги выступления на «Мастерсе» в Майами . Испанец из квалификации дошел до четвертьфинала, где уступил Иржи Лехечке (6:7(1), 5:7).

В живом рейтинге Ландалусе поднялся на рекордную для себя 105-ю позицию.

«Это была потрясающая неделя. В последние месяцы и недели я верил, что могу показывать серьезные результаты на таких турнирах, но не ставил себе таких высоких целей. В матче с Иржи я сыграл хуже, чем хотел, но было непросто. Он показал отличный теннис, очень хорошо подавал, поэтому я постараюсь учиться у него, чтобы прогрессировать и двигаться дальше.

Думаю, сейчас я нахожусь на очень высоком уровне. Я верю, что мое место здесь. Если продолжу в том же духе и буду прогрессировать во всем, то смогу добиться больших успехов.

Эта неделя стала для меня очень ценной. Помимо очков и побед, она дала мне самое важное – уверенность и понимание, что у меня действительно есть этот уровень и я могу бороться с лучшими. Вот что я из нее вынес. Конечно, приятно приблизиться к топ-100, но я могу стремиться к гораздо большему – и именно этого хочу.

Я поднимаюсь в рейтинге и уже недалеко от попадания на турниры «Большого шлема», но мои амбиции гораздо выше. Я вижу, на что способен, и хочу дальше работать в том же направлении, с тем же настроем. Если не позволю препятствиям встать на моем пути и не перестану работать, хорошие результаты обязательно придут», – сказал Ландалусе на пресс-конференции.

