Зверев о полуфинале против Синнера в Майами: «Впереди самое сложное испытание»
Четвертая ракетка мира Александр Зверев поделился настроем на полуфинал «Мастерса» в Майами против Янника Синнера.
Это будет их третий подряд полуфинал на таком уровне и 12-я встреча в целом. Сейчас Синнер впереди 7:4.
«Впереди самое сложное испытание. Я с нетерпением жду этого матча. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что так будет и дальше».
О переходе на более агрессивный стиль игры
«Если это начинает приносить результат быстро – тем лучше. Я был готов к тому, что поначалу будет непросто, но сейчас чувствую себя на корте уверенно», – сказал Зверев.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
3 комментария
За Зверева!
Памперсы придётся одеть
