Зверев о полуфинале против Синнера в Майами: «Впереди самое сложное испытание»

Четвертая ракетка мира Александр Зверев поделился настроем на полуфинал «Мастерса» в Майами против Янника Синнера .

Это будет их третий подряд полуфинал на таком уровне и 12-я встреча в целом. Сейчас Синнер впереди 7:4.

«Впереди самое сложное испытание. Я с нетерпением жду этого матча. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что так будет и дальше».

О переходе на более агрессивный стиль игры

«Если это начинает приносить результат быстро – тем лучше. Я был готов к тому, что поначалу будет непросто, но сейчас чувствую себя на корте уверенно», – сказал Зверев.