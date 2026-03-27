Тиафу о Синнере: «Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса»
Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение от Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 2:6, 2:6.
«Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса. Без оправданий – он невероятный игрок. Я не показал свой лучший теннис, но он все равно ставил меня в очень сложные ситуации.
Не думаю, что дело в давлении счета. Он отлично играет, когда ведет, и сегодня это стало ключевым – я рано уступал подачу в обоих сетах.
Я хотел, чтобы матч сложился иначе – дойти до счета 3:3 или 4:4 и заставить его почувствовать давление.
Он может делать одно и то же снова и снова: очень чисто и глубоко бить, отлично двигаться. И делает это с завидной регулярностью.
Он стабильно хорошо подает и за счет движения словно уменьшает корт.
При этом он идеально попадает по мячу практически в каждом ударе и разыгрывает одни и те же комбинации. Из-за этого возникает ощущение давления, будто нужно играть на пределе. Он серьезно проверяет твою игру. Очень непростой соперник», – сказал Тиафу на пресс-конференции.