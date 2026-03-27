Тиафу о Синнере: «Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение от Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 2:6, 2:6.

«Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса. Без оправданий – он невероятный игрок. Я не показал свой лучший теннис, но он все равно ставил меня в очень сложные ситуации.

Не думаю, что дело в давлении счета. Он отлично играет, когда ведет, и сегодня это стало ключевым – я рано уступал подачу в обоих сетах.

Я хотел, чтобы матч сложился иначе – дойти до счета 3:3 или 4:4 и заставить его почувствовать давление. 

Он может делать одно и то же снова и снова: очень чисто и глубоко бить, отлично двигаться. И делает это с завидной регулярностью.

Он стабильно хорошо подает и за счет движения словно уменьшает корт.

При этом он идеально попадает по мячу практически в каждом ударе и разыгрывает одни и те же комбинации. Из-за этого возникает ощущение давления, будто нужно играть на пределе. Он серьезно проверяет твою игру. Очень непростой соперник», – сказал Тиафу на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Тиафу самый глупый за всю историю …
Материалы по теме
Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойным и пользоваться теми шансами, которые появляются»
вчера, 19:01
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
вчера, 18:47
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
вчера, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет со Зверевым, Лехечка – с Фисом
18 минут назад
Синнер о словах Алькараса, что они были бы непобедимой парой в паделе: «Если он так говорит, значит, ему придется бегать за двоих»
25 минут назад
Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
39 минут назадФото
Гауфф о разгроме Муховой: «Я уже говорила, что хорошо тренировалась и просто ждала, когда все начнет получаться в матчах»
сегодня, 09:37
Фис – самый молодой француз в полуфинале «Мастерса» с 2007 года
сегодня, 09:08
151-я ракетка мира Ландалусе о прорыве на «Мастерсе» в Майами: «Верю, что мое место здесь»
сегодня, 08:23
Швентек будет готовиться к грунтовому сезону в академии Надаля (Przeglad Sportowy)
сегодня, 07:52
Зверев о полуфинале против Синнера в Майами: «Впереди самое сложное испытание»
сегодня, 06:50
Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами. Ранее это удавалось только Шараповой
сегодня, 06:01
Соболенко после выхода в финал в Майами: «Мне очень нравится наше противостояние с Рыбакиной. Она всегда заставляет меня играть на пределе»
сегодня, 05:29
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Соболенко и Рыбакиной в Майами
сегодня, 06:19Фото
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рекомендуем