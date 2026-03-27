  • Соболенко второй год подряд вышла в финал и Индиан-Уэллс, и Майами. Ранее это удавалось только Шараповой
Арина Соболенко стала финалисткой тысячника в Майами.

Белоруска второй год подряд вышла в финалы обоих турниров «Солнечного дубля» – Индиан-Уэллс и Майами. Ранее с 1989 года, когда оба турнира стали идти друг за другом, этого добивалась только Мария Шарапова (2012-2013).

Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой с 1989 года, выигравшей свои первые пять полуфиналов в Индиан-Уэллс и Майами. До нее это удавалось лишь Монике Селеш и Серене Уильямс.

Также Соболенко стала четвертой теннисисткой в XXI веке, дошедшей до финалов на своих первых четырех турнирах сезона. Ранее это делали Мартина Хингис (2001), Серена (2003) и Виктория Азаренко (2012).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Шарапова легенда и такая миловидная, женственная
