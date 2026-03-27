  • Соболенко после выхода в финал в Майами: «Мне очень нравится наше противостояние с Рыбакиной. Она всегда заставляет меня играть на пределе»
Соболенко после выхода в финал в Майами: «Мне очень нравится наше противостояние с Рыбакиной. Она всегда заставляет меня играть на пределе»

Соболенко: рада, что смогла снова обыграть Рыбакину.

Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в полуфинале в Майами – 6:4, 6:3.

Белоруска проводит четвертый турнир в этом сезоне и на всех дошла до финала. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной на Australian Open.

– Прежде всего, мне очень нравится наше противостояние. Она потрясающий игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. В матчах с ней нужно показывать свой лучший теннис. Думаю, именно поэтому сегодня мне удалось сыграть на таком уровне.

Я считаю, что сегодня сделала все правильно. Она тоже играла здорово, но, думаю, мне удалось сильно на нее надавить. Я горжусь этой победой. Такие матчи всегда тяжелые – и физически, и психологически. Рада, что смогла снова ее обыграть.

– Чего ждать от финала?

– Много розыгрышей. Много эмоций. Много агрессии. Много удовольствия. Это будет настоящая битва, и я с большим нетерпением жду еще одного финала с Коко, – сказала Соболенко в интервью на корте.

Соболенко так сурова, что уничтожила даже Рыбакину – свою главную соперницу в 2026-м

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Стоило Лене заявить о своих амбициях на №1 и тут же наступила расплата. Вуков просчитался. На Лену не нужно давить и толкать ее на №1. Может опять сломаться и возвращаться будет еще труднее.
