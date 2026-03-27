У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Коко Гауфф.

Арина Соболенко и Коко Гауфф разыграют титул на тысячнике в Майами. 

Это будет их 13-я встреча – сейчас счет 6:6. 

Последний матч – на итоговом турнире-2025 – выиграла Соболенко. На харде белоруска ведет 5:4. 

При этом в финалах впереди Гауфф – 2:1. Американка дважды побеждала Соболенко в решающих матчах на «Больших шлемах», но проиграла единственный финал на тысячниках (в прошлом году в Мадриде). 

Финал в Майами пройдет в субботу.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Арина Соболенко
Коко Гауфф
Miami Open
WTA
Играют обе классно!
Но победителем будет одна.
Чуть-чуть больше симпатии на стороне Коко.
Коко на этом турнире играет хорошо, будет интересный финал.
За Арину! Удачи и победы белоруске в финале.
