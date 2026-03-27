Соболенко 15-й раз вышла в финал тысячника

Арина Соболенко вышла в финал в Майами.

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами – 6:4, 6:3.

Соболенко проводит четвертый турнир в этом сезоне и на всех дошла до финала. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной на Australian Open .

Первая ракетка мира второй год подряд вышла в финал в Майами, а всего 15-й раз добралась до решающего матча на тысячниках. На ее счету 10 титулов.

В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф .