Соболенко 15-й раз вышла в финал тысячника

Арина Соболенко вышла в финал в Майами.

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами – 6:4, 6:3. 

Соболенко проводит четвертый турнир в этом сезоне и на всех дошла до финала. Единственное поражение она потерпела от Рыбакиной на Australian Open.

Первая ракетка мира второй год подряд вышла в финал в Майами, а всего 15-й раз добралась до решающего матча на тысячниках. На ее счету 10 титулов. 

В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Соболь теперь на Ленку по особому надстраивается. А Рыбакиной все же поменьше надо было звиздеть про первое место в рейтинге.
Стабильность Арины на запредельном уровне, считай каждый турнир начинает с финала
У Соболенко и Гауфф равенство в личке перед финалом в Майами
27 минут назад
Майами (WTA). Соболенко победила Рыбакину, Гауфф вышла в финал
30 минут назад
Синнер 6 раз подряд обыграл Зверева перед полуфиналом в Майами
50 минут назад
Зверев – седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»
56 минут назад
Майами (ATP). Зверев, Синнер, Фис, Лехечка вышли в полуфинал
сегодня, 00:59
Гауфф вернется в топ-3
вчера, 20:40
Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойным и пользоваться теми шансами, которые появляются»
вчера, 19:01
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
вчера, 18:47
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
вчера, 18:25
Наварро снялась с турнира в Чарльстоне, который принадлежит ее отцу
вчера, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
вчера, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Рекомендуем