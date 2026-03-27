Синнер 6 раз подряд обыграл Зверева перед полуфиналом в Майами

Статистика личных встреч Янника Синнера и Александра Зверева.

Вторая и третья ракетки мира – Янник Синнер и Александр Зверев – разыграют полуфинал на «Мастерсе» в Майами

Это будет их третий подряд полуфинал на таком уровне и 12-я встреча в целом. Сейчас Синнер впереди 7:4. 

Итальянец выиграл у Зверева последние шесть матчей. Последний раз Зверев побеждал Синнера на US Open-2023. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Больше всего не повезло Медведеву и Звереву
6-0 7-9
4-1 4-7
а вот Циципас который имеет личку 6-3 с Синнером ниразу с ним не сыграл на харде после 2023 (кроме выставки в Риаде 2025)
Он догадывался чем это закончится и переквалифицировался в философа.
Да, был когда-то Степашка топ 10 игроком был в финалах Шлемов и выигрывал мастерсы
а теперь его Филс чуть ли не с двумя баранками не закрывает. Деградация сильная и просвета не видно, но зато своего клиента Де Минора в любой день готов обыграть
Бедный Шура, опять проиграет Синнеру.
Может пора уже прервать стрик поражений? не камильфо игроку который имел по 3-4 побед над БИГ3 с 2017 года проигрывать в одну калитку Синнеру. Ну хоть раз, просто если он снова проиграет в 7-ой раз то я думаю можно крест на нем ставить и больше он никогда не обыграет Синнера темболее на ТБШ и в финалах
Если только на грунте, на харде против Синнера ловить ему нечего, в последних шести матчах между ними борьба была только в Цинци 24 и Вене 25.
Сашке собраться и дать бой, и победить наконец итальянца. За Зверева!
