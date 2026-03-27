Синнер 6 раз подряд обыграл Зверева перед полуфиналом в Майами

Статистика личных встреч Янника Синнера и Александра Зверева.

Вторая и третья ракетки мира – Янник Синнер и Александр Зверев – разыграют полуфинал на «Мастерсе» в Майами .

Это будет их третий подряд полуфинал на таком уровне и 12-я встреча в целом. Сейчас Синнер впереди 7:4.

Итальянец выиграл у Зверева последние шесть матчей. Последний раз Зверев побеждал Синнера на US Open-2023.