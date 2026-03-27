Синнер 6 раз подряд обыграл Зверева перед полуфиналом в Майами
Статистика личных встреч Янника Синнера и Александра Зверева.
Вторая и третья ракетки мира – Янник Синнер и Александр Зверев – разыграют полуфинал на «Мастерсе» в Майами.
Это будет их третий подряд полуфинал на таком уровне и 12-я встреча в целом. Сейчас Синнер впереди 7:4.
Итальянец выиграл у Зверева последние шесть матчей. Последний раз Зверев побеждал Синнера на US Open-2023.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
6-0 7-9
4-1 4-7
а вот Циципас который имеет личку 6-3 с Синнером ниразу с ним не сыграл на харде после 2023 (кроме выставки в Риаде 2025)
а теперь его Филс чуть ли не с двумя баранками не закрывает. Деградация сильная и просвета не видно, но зато своего клиента Де Минора в любой день готов обыграть