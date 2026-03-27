Зверев – седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»

Александр Зверев 25-й раз вышел в полуфинал «Мастерса».

Александр Зверев разгромил Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:1, 6:2. Немец вышел вперед в личном противостоянии – 4:3. 

Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали: 

Пит Сампрас – 31;

Андре Агасси – 32;

Энди Маррей – 33;

Роджер Федерер – 66;

Рафаэль Надаль – 76;

Новак Джокович – 80. 

За место в финале Зверев уже на третьем «Мастерсе» подряд поборется с Янником Синнером.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Надо бы Саше подтянуть процент взятых титулов-тысячников в соотношении с этими полуфиналами и финалами. Которые действительно не так показательны в плане достижений игроков такого уровня. У ребят из этой славной компании от 50 прц и выше.
*А Результаты Энди до сих пор способны удивлять.)
Шансы у Зверева может и есть, к тому же Личная стата - ничто, а имидж - всё, но "мнение" Синнера определяющее.)
По этому показателю Маррея обойдет, играть на топ-уровне Шура может еще долго, он силен как на харде, так и на грунте, главное без травм.
Ответ Верховенский1990
Как не крути, он ,по крайней мере, стабилен ,в отличии от других наших...
Ответ Рауль Сабирьян
Шура держит уровень с 17-го года, ему бы ТБШ выиграть, на который он, конечно, наработал, с Тимом еще надо было цепляться, самый реальный шанс был, после Бигов пришли Синкарасы, при удачной сетке может и зацепит ТБШ.
Полуфинал так себе достижение для чемпионов, но о стабильности говорит. На 4-е место может киса выйти, тройка в космосе
Сколько у Медведева синкараса тоже можно указать
Дополню статью доп. статистикой (Серия Мастерс берет начало с 1990 года):

8 Роддик - 20 (5 титулов серии Мастерс)
10 Хюьитт - 20 (2)
10 и Бердых - 20 (1)
....
14 Кафельников - 18 (0)
15 Медведев Д - 17 (6)
17 Синнер -15 (6)
22 Алькарас - 13 (8)
