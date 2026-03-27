Зверев – седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»

Александр Зверев 25-й раз вышел в полуфинал «Мастерса».

Александр Зверев разгромил Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:1, 6:2. Немец вышел вперед в личном противостоянии – 4:3.

Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали:

● Пит Сампрас – 31;

● Андре Агасси – 32;

● Энди Маррей – 33;

● Роджер Федерер – 66;

● Рафаэль Надаль – 76;

● Новак Джокович – 80.

За место в финале Зверев уже на третьем «Мастерсе» подряд поборется с Янником Синнером .