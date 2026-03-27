Зверев – седьмой игрок, 25 раз выходивший в полуфинал «Мастерсов»
Александр Зверев 25-й раз вышел в полуфинал «Мастерса».
Александр Зверев разгромил Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:1, 6:2. Немец вышел вперед в личном противостоянии – 4:3.
Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали:
● Пит Сампрас – 31;
● Андре Агасси – 32;
● Энди Маррей – 33;
● Роджер Федерер – 66;
● Рафаэль Надаль – 76;
● Новак Джокович – 80.
За место в финале Зверев уже на третьем «Мастерсе» подряд поборется с Янником Синнером.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
*А Результаты Энди до сих пор способны удивлять.)
Шансы у Зверева может и есть, к тому же Личная стата - ничто, а имидж - всё, но "мнение" Синнера определяющее.)
8 Роддик - 20 (5 титулов серии Мастерс)
10 Хюьитт - 20 (2)
10 и Бердых - 20 (1)
14 Кафельников - 18 (0)
15 Медведев Д - 17 (6)
17 Синнер -15 (6)
22 Алькарас - 13 (8)