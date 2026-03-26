Гауфф вернется в топ-3

Коко Гауфф стала первой финалисткой в Майами.

Коко Гауфф в полуфинале тысячника в Майами разгромила Каролину Мухову – 6:1, 6:1. Американка повела 6:0 в личных встречах. 

Гауфф впервые вышла в финал в Майами, а в целом на тысячниках сделала это шестой раз. На ее счету три титула. 

За счет выступления в Майами американка гарантировала себе возвращение в топ-3. 

В финале Гауфф сыграет с Ариной Соболенко или Еленой Рыбакиной

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Великолепно Гауфф! Играла надежно. практически без ошибок. Деклассировала интеллигентную и обаятельную на все 100. кстати не первый раз.
