Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
Синнер будет смотреть матч Италии и Северной Ирландии в квалификации ЧМ-2026.
Вторая ракетка мира Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Майами рассказал, что планирует посмотреть стыковый матч между сборными Италии и Северной Ирландии в квалификации ЧМ-2026.
– Италия скоро сыграет в полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу...
– Да, я знаю.
– Италия давно не отбиралась на Чемпионат мира. Будете ли вы смотреть матчи и каковы ваши ожидания от плей-офф?
– Да, я буду смотреть, поэтому нам надо немного поторопиться (улыбается). Посмотрим, что будет. Мы настроены позитивно. Мы надеемся на хороший матч, и мы знаем, что стоит на кону. Я буду болеть за команду, – сказал Синнер на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем