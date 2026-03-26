Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»

Синнер будет смотреть матч Италии и Северной Ирландии в квалификации ЧМ-2026.

Вторая ракетка мира Янник Синнер после выхода в полуфинал «Мастерса» в Майами рассказал, что планирует посмотреть стыковый матч между сборными Италии и Северной Ирландии в квалификации ЧМ-2026.

– Италия скоро сыграет в полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу...

– Да, я знаю.

– Италия давно не отбиралась на Чемпионат мира. Будете ли вы смотреть матчи и каковы ваши ожидания от плей-офф?

– Да, я буду смотреть, поэтому нам надо немного поторопиться (улыбается). Посмотрим, что будет. Мы настроены позитивно. Мы надеемся на хороший матч, и мы знаем, что стоит на кону. Я буду болеть за команду, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
