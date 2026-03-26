7

Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойными и пользоваться теми шансами, которые появляются»

Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами. Итальянец победил 20-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:2, 6:2.

– Мне кажется, начало матча очень важно. Брейк в самом начале придает тебе неплохой уверенности, но в то же время соперник может быть очень агрессивен.

Я стараюсь быть очень собранным и с точки зрения ударов, и психологически. У обоих из нас могли быть взлеты и падения по ходу матча, так что я стараюсь быть спокойными и пользоваться теми шансами, которые появляются. Думаю, это и было сегодня решающим моментом

– Как вы сохраняете в себе свежесть и мотивацию после того, как вы взяли титул в Индиан-Уэллс и далеко прошли здесь?

– Мне кажется, с мотивацией все естественно. Психологически же я просто стараюсь быть спокойным и расслабленным в том числе вне корта. Я много играл последние четыре недели, считая тренировки и все остальное.

Я стараюсь продолжать путь – я знаю, что это последний турнир на харде перед переходом на грунт. Я рад выйти как минимум в полуфинал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Синнер в интервью на корте.

Дальше он встретится с Александром Зверевым или Франсиско Серундоло.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Возможно Синнера как бы раскачали допингом и он уловил и запомнил то состояние, моторику действий и потом уже без стимуляторов всё это копирует. Ведь результаты просто скаканули можно сказать в один момент, начиная с АО и как раз в тот период он был уличён. А вот Швёнтек после скандала потерялась, разные вещества, разные организмы, разная ментальность, он по натуре однозначно немец, умеет всё на пользу себе употребить. Это конечно просто непредвзятые предположения. Кстати, в штабе Синнера говорили, что в какой то момент были поставлены серьёзные задачи и цели и первое, это победить Медведева, там счёт был 5 или 6-0, так может тогда и появился план насчёт допинга, время идёт, по возрасту уже пора выигрывать тбш, но пока ничего, вот радикально и решили вопрос.
Материалы по теме
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
сегодня, 18:47
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
сегодня, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
Гауфф вернется в топ-3
сегодня, 20:40
Майами (WTA). Соболенко поборется с Рыбакиной, Гауфф вышла в финал
сегодня, 20:38
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
сегодня, 18:47
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
сегодня, 18:25
Майами (ATP). Зверев встретится с Серундоло, Синнер, Фис, Лехечка вышли в полуфинал
сегодня, 18:24
Наварро снялась с турнира в Чарльстоне, который принадлежит ее отцу
сегодня, 17:33
Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
сегодня, 16:50
Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»
сегодня, 16:18
«Тут много стонов». Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт
сегодня, 14:49
Гауфф после выхода в полуфинал в Майами: «Иногда я испытываю синдром самозванца»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер на пресс-конференции в Майами: «Я буду смотреть матч Италии в квалификации ЧМ-2026, поэтому нам надо немного поторопиться»
сегодня, 20:08
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Рекомендуем