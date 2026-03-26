Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойными и пользоваться теми шансами, которые появляются»

Синнер поделился мыслями после победы над Тиафу в Майами.

Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами. Итальянец победил 20-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:2, 6:2.

– Мне кажется, начало матча очень важно. Брейк в самом начале придает тебе неплохой уверенности, но в то же время соперник может быть очень агрессивен.

Я стараюсь быть очень собранным и с точки зрения ударов, и психологически. У обоих из нас могли быть взлеты и падения по ходу матча, так что я стараюсь быть спокойными и пользоваться теми шансами, которые появляются. Думаю, это и было сегодня решающим моментом

– Как вы сохраняете в себе свежесть и мотивацию после того, как вы взяли титул в Индиан-Уэллс и далеко прошли здесь?

– Мне кажется, с мотивацией все естественно. Психологически же я просто стараюсь быть спокойным и расслабленным в том числе вне корта. Я много играл последние четыре недели, считая тренировки и все остальное.

Я стараюсь продолжать путь – я знаю, что это последний турнир на харде перед переходом на грунт. Я рад выйти как минимум в полуфинал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Синнер в интервью на корте.

Дальше он встретится с Александром Зверевым или Франсиско Серундоло.