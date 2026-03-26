Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений

Янник Синнер – первый игрок, который вышел в четыре одиночных полуфинала «Мастерса» в Майами, сыграв на этом турнире только пять раз.

Помимо этого, с момента создания турнира в Майами в 1985-м только Синнер выиграл 14 матчей подряд без потери сета на турнирах «Солнечного дубля». Серия итальянца началась с четвертого круга «Мастерса» в Майами в 2024-м. В прошлом сезоне он пропустил оба турнира, а в этом году стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.