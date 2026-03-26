Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами

Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, победив Фрэнсиса Тиафу со счетом 6:2, 6:2.

Синнер выиграл на «Мастерсах» 30 сетов подряд – это рекорд. Помимо этого, он одержал десятую победу подряд: ранее он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

Итальянец вышел в 15-й полуфинал «Мастерса» в карьере. Его баланс на этой стадии – 10:4, сейчас у него идет победная серия из шести матчей. Последний раз он потерпел поражение в 1/2 финала «Мастерса» в апреле 2024-го, когда проиграл Стефаносу Циципасу в Монте-Карло.

В прошлом году Синнер пропустил «Мастерс» в Майами из-за дисквалификации за допинг. В 2021-м и 2023-м он доходил здесь до финала, а в 2024-м выиграл турнир.

Теперь за выход в полуфинал итальянец сыграет с Александром Зверевым или Франсиско Серундоло.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Зверев снова получит психологическую травму как после АО 2025
Итальянский жеребец) А если серьезно, то Янник действительно очень силен и круто играет в теннис, эти цифры - не шутки, он очень хорош, причём на самом высоком уровне! 🇮🇹
Скажите кто-нибудь чуваку, что не обязательно выигрывать все сеты, чтобы взять матч. Он ведь и итоговый мастерс без потери сета взял
