Наварро снялась с турнира в Чарльстоне, который принадлежит ее отцу

27-я ракетка мира Эмма Наварро пропустит турнир WTA 500 в Чарльстоне.

Напомним, турниром владеет ее отец Бен.

«К сожалению, за последний год я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, и сейчас я стараюсь со всем разобраться. Я много работаю с врачами и командой, чтобы чувствовать себя как можно лучше, но мне нужно немного больше времени. Я настроена оптимистично и думаю, что вернусь на корт в ближайшие недели», – заявила американка.

В прошлом году она дошла в Чарльстоне до четвертьфинала.