Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что учит португальский язык.
– Я знаю, что у тебя есть бразильские болельщики. Начинаешь ли ты лучше говорить по-португальски?
– По-португальски? Sim («да» в пер. – Спортс’‘). Я занимаюсь португальским в Duolingo... Ох, я забыла! (хватается за голову) Todos os dias – что-то вроде «каждый день». Ладно, я чуть позже посмотрю.
Я стараюсь изо всех сил, ребята. Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил (смеется).
– Ты прекрасна в языках. Мы спросим тебя о чем-нибудь на португальском в следующий раз.
– Да, да, я все посмотрю и в следующий раз смогу разговаривать.
Напомним, жених белоруски Георгиус Франгулис – бразилец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Пусть жених учит белорусский, покажи кто старший в доме. А впрочем ты сама скорее всего родной язык забыла.
Вот Вы её мужу в глаза сказали бы такое, подумайте..
