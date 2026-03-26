  • Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»

Соболенко о португальском: я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что учит португальский язык.

– Я знаю, что у тебя есть бразильские болельщики. Начинаешь ли ты лучше говорить по-португальски?

– По-португальски? Sim («да» в пер. – Спортс’‘). Я занимаюсь португальским в Duolingo... Ох, я забыла! (хватается за голову) Todos os dias – что-то вроде «каждый день». Ладно, я чуть позже посмотрю.

Я стараюсь изо всех сил, ребята. Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил (смеется).

– Ты прекрасна в языках. Мы спросим тебя о чем-нибудь на португальском в следующий раз.

– Да, да, я все посмотрю и в следующий раз смогу разговаривать.

Напомним, жених белоруски Георгиус Франгулис – бразилец.

Свадьба Соболенко – главное событие турнира в Индиан-Уэллс

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Пусть жених учит белорусский, покажи кто старший в доме. А впрочем ты сама скорее всего родной язык забыла.
Пусть жених учит белорусский, покажи кто старший в доме. А впрочем ты сама скорее всего родной язык забыла.
Вот Вы её мужу в глаза сказали бы такое, подумайте..
