Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»

Лехечка рассказал, как на него повлияла победа над Надалем в 2024-м.

Иржи Лехечка прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами. Он сыграет на этой стадии второй раз в карьере и впервые после турнира в Мадриде в мае 2024-го.

Тогда по ходу турнира чех выбил в 1/8 финала Рафаэля Надаля – 7:5, 6:4.

– Как именно ты вырос с того момента – как человек и как игрок?

– Для меня этот турнир был одним из самых значимых. У меня сохранились незабываемые впечатления оттуда – как хорошие, так и плохие.

Я никогда не забуду, как я играл с Рафой Надалем в последнем для него матче в Мадриде. Это было потрясающе. Поэтому каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Рафой в Мадриде – там было 13 тысяч человек на Caja Magica, и все болели против меня». Мне кажется, только я и моя команда вообще верили, что у меня есть шанс выиграть. Это был невероятный опыт, но потом было очень странно – уже в тот момент я чувствовал, что у меня серьезные проблемы со спиной. Потом абсолютно внезапно Даниил [Медведев] снялся во время четвертьфинала, а потом в следующем матче снялся я.

Так что этот турнир был для меня очень негативным и позитивным одновременно. Потому что после него мне пришлось взять длинный перерыв на три месяца.

Если сравнивать с тем результатом, что есть сейчас – я чувствую себя более взрослым. Я чувствую, что я сражался за свое место, я уже четыре года в туре. Все соперники меня знают, они понимают, чего ожидать – и я знаю то же самое о них. Так что это то, что здорово и для меня – даже при учете этого, я смог победить хороших ребят и пробиться в полуфинал (улыбается).

За выход в финал Лехечка сыграет с Артуром Фисом.