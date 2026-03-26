  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»
1

Лехечка рассказал, как на него повлияла победа над Надалем в 2024-м.

Иржи Лехечка прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Майами. Он сыграет на этой стадии второй раз в карьере и впервые после турнира в Мадриде в мае 2024-го.

Тогда по ходу турнира чех выбил в 1/8 финала Рафаэля Надаля – 7:5, 6:4.

– Как именно ты вырос с того момента – как человек и как игрок?

– Для меня этот турнир был одним из самых значимых. У меня сохранились незабываемые впечатления оттуда – как хорошие, так и плохие.

Я никогда не забуду, как я играл с Рафой Надалем в последнем для него матче в Мадриде. Это было потрясающе. Поэтому каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Рафой в Мадриде – там было 13 тысяч человек на Caja Magica, и все болели против меня». Мне кажется, только я и моя команда вообще верили, что у меня есть шанс выиграть. Это был невероятный опыт, но потом было очень странно – уже в тот момент я чувствовал, что у меня серьезные проблемы со спиной. Потом абсолютно внезапно Даниил [Медведев] снялся во время четвертьфинала, а потом в следующем матче снялся я.

Так что этот турнир был для меня очень негативным и позитивным одновременно. Потому что после него мне пришлось взять длинный перерыв на три месяца.

Если сравнивать с тем результатом, что есть сейчас – я чувствую себя более взрослым. Я чувствую, что я сражался за свое место, я уже четыре года в туре. Все соперники меня знают, они понимают, чего ожидать – и я знаю то же самое о них. Так что это то, что здорово и для меня – даже при учете этого, я смог победить хороших ребят и пробиться в полуфинал (улыбается).

За выход в финал Лехечка сыграет с Артуром Фисом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoИржи Лехечка
logoРафаэль Надаль
logoMutua Madrid Open
logoATP
logoMiami Open
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Какое-то коллапсное вью. "Только я и моя команда" верили в возможность обыграть развалину на Надале, который с величайшим грунтовиком де Минором 50 на 50 играл? Лехечка правда так сказал или нас дезой кормят по обыкновению? Если правда, самомнения чешскому болванчику не занимать.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
