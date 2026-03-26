«Тут много стонов». Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт
Марта Костюк: «Из-за стонов, мышц. И, конечно, нарядов».
Маттео Берреттини: «Думаю, потому что тут много стонов и пота. Еще тут один против одного, иногда двое против двоих... (смеется) Я немного покраснел».
Томми Пол: «Маттео Берреттини. Вот почему это самый сексуальный спорт на земле».
Айла Томлянович: «У нас классная одежда. Она достаточно сдержанная – не откровенная, но выглядит стильно».
Каспер Рууд: «С точки зрения эстетики и техники на это приятно смотреть».
Кристофер Юбенкс: «Из-за стонов, эмоций, страсти. Мне кажется, это лучший спорт, в котором объединяются мужчины и женщины».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: тик-ток Tennis Channel
Самый отвратительный стон: у Остапенко.
Самый сексуальный: у Иги.
И очень мало теннисисток, стоны которых наводят на мысли о сексе.