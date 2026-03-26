«Тут много стонов». Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт

Марта Костюк: «Из-за стонов, мышц. И, конечно, нарядов».

Маттео Берреттини: «Думаю, потому что тут много стонов и пота. Еще тут один против одного, иногда двое против двоих... (смеется) Я немного покраснел».

Томми Пол: «Маттео Берреттини. Вот почему это самый сексуальный спорт на земле».

Айла Томлянович: «У нас классная одежда. Она достаточно сдержанная – не откровенная, но выглядит стильно».

Каспер Рууд: «С точки зрения эстетики и техники на это приятно смотреть».

Кристофер Юбенкс: «Из-за стонов, эмоций, страсти. Мне кажется, это лучший спорт, в котором объединяются мужчины и женщины».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: тик-ток Tennis Channel
Женский пляжный волейбол 💯
Блин, откомментил с ходу наотмашь не глядя предыдущие. Один в один))))
Вижу)
Про стоны Соболенко "сексуальные" никак не скажешь.
Женский пляжный волейбол. Я всё... сказал))
Мое ИМХО.)
Самый отвратительный стон: у Остапенко.
Самый сексуальный: у Иги.
Одежда да, у многих секси. Не еще б фигурки были стройные, а не как бабищи с колхозного рынка.
И очень мало теннисисток, стоны которых наводят на мысли о сексе.
Рекомендуем
Главные новости
Майами (WTA). 1/2 финала. Гауфф играет с Муховой, Соболенко встретится с Рыбакиной
15 минут назадLive
Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
27 минут назад
Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»
59 минут назад
Гауфф после выхода в полуфинал в Майами: «Иногда я испытываю синдром самозванца»
сегодня, 14:11
Майами (ATP). Синнер встретится с Тиафу, Зверев – с Серундоло, Фис, Лехечка вышли в полуфинал
сегодня, 14:09
Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 13:57
Джессика Пегула: «Не могу расстраиваться из-за того, что проигрываю двум лучшим игрокам мира»
сегодня, 13:40
Вавринка получил wild card на турнир в Барселоне
сегодня, 12:46
Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»
сегодня, 12:22
Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»
сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем