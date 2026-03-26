Майами (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Рыбакиной, Гауфф встретится с Муховой

В Майами пройдут полуфиналы турнира WTA 1000.

Действующая чемпионка Арина Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной в полуфинале в Майами.

Коко Гауфф поборется с Каролиной Муховой.

Miami Open

Майами, США

17 – 29 марта 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал