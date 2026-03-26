Гауфф после выхода в полуфинал в Майами: «Иногда я испытываю синдром самозванца»

Четвертая ракетка мира и чемпионка двух одиночных «Больших шлемов» Коко Гауфф рассказала, что иногда сталкивается с синдромом самозванца.

– О чем говорит то, что ваша подготовка [к турниру в Майами] явно не была идеальной? Вам пришлось справляться с травмой руки, но вы выиграли четыре трехсетовика и сейчас вы здесь.

– Мне кажется, это показывает мою психологическую подготовку. Думаю, мне нужно поверить, что я заслужила находиться там, где я сейчас – потому что иногда я испытываю синдром самозванца. Даже когда перечисляют достижения, пока я выхожу на корт и разминаюсь, я не чувствую, что это относится ко мне и думаю: «О, у меня на самом деле классная карьера» (улыбается). Но иногда этого чувства нет, потому что ты работаешь над каким-то вещами, особенно как я сейчас над подачей, и понимаешь, что ты вообще не в той точке, в которой нужно быть.

Но теннис не врет, и мяч не врет. Так что мне просто надо в себя верить. Тренеры напоминают мне: «Помни, кто ты. Ты хороший игрок». Они вкладывают в меня эту мысль. Иногда я в это верю, иногда нет – но я стараюсь чаще верить их словам, – сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Дальше американка сыграет с Каролиной Муховой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Наварро снялась с турнира в Чарльстоне, который принадлежит ее отцу
25 минут назад
Майами (ATP). Синнер играет с Тиафу, Зверев встретится с Серундоло, Фис, Лехечка вышли в полуфинал
58 минут назадLive
Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
сегодня, 16:50
Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»
сегодня, 16:18
«Тут много стонов». Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт
сегодня, 14:49
Майами (WTA). 1/2 финала. Гауфф встретится с Муховой, Соболенко – с Рыбакиной
сегодня, 14:02
Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
сегодня, 13:57
Джессика Пегула: «Не могу расстраиваться из-за того, что проигрываю двум лучшим игрокам мира»
сегодня, 13:40
Вавринка получил wild card на турнир в Барселоне
сегодня, 12:46
Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»
сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем