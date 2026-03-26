Гауфф после выхода в полуфинал в Майами: «Иногда я испытываю синдром самозванца»

Гауфф: иногда я испытываю синдром самозванца.

Четвертая ракетка мира и чемпионка двух одиночных «Больших шлемов» Коко Гауфф рассказала, что иногда сталкивается с синдромом самозванца.

– О чем говорит то, что ваша подготовка [к турниру в Майами] явно не была идеальной? Вам пришлось справляться с травмой руки, но вы выиграли четыре трехсетовика и сейчас вы здесь.

– Мне кажется, это показывает мою психологическую подготовку. Думаю, мне нужно поверить, что я заслужила находиться там, где я сейчас – потому что иногда я испытываю синдром самозванца. Даже когда перечисляют достижения, пока я выхожу на корт и разминаюсь, я не чувствую, что это относится ко мне и думаю: «О, у меня на самом деле классная карьера» (улыбается). Но иногда этого чувства нет, потому что ты работаешь над каким-то вещами, особенно как я сейчас над подачей, и понимаешь, что ты вообще не в той точке, в которой нужно быть.

Но теннис не врет, и мяч не врет. Так что мне просто надо в себя верить. Тренеры напоминают мне: «Помни, кто ты. Ты хороший игрок». Они вкладывают в меня эту мысль. Иногда я в это верю, иногда нет – но я стараюсь чаще верить их словам, – сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Дальше американка сыграет с Каролиной Муховой.