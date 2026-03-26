6

Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц второй год подряд пропустит «Мастерс» в Монте-Карло. Он снялся из-за травмы.

Ранее американец заявил, что может пропустить грунтовую часть сезона из-за тендинита колена, с которым он играет около года.

Турнир пройдет с 4 по 12 апреля.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм «Мастерса» в Монте-Карло
Логично, здоровья , ждём что сам скажет Тейлор
Повезло Дане попал топ 8 посева со второго круга начнет
А кто еще снялся?
Медведев же 10-ый. Нужно, чтобы двое снялись...
Новак тоже не играет в МК?
Да пока больше никто официально не снимался, но думаю, кто-то из четвёрки Синнер/Джокович/Музетти/Шелтон играть не будет.
На грунте парни только с функцией осьминога могут..
