Фриц снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц второй год подряд пропустит «Мастерс» в Монте-Карло. Он снялся из-за травмы.
Ранее американец заявил, что может пропустить грунтовую часть сезона из-за тендинита колена, с которым он играет около года.
Турнир пройдет с 4 по 12 апреля.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм «Мастерса» в Монте-Карло
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Повезло Дане попал топ 8 посева со второго круга начнет
Медведев же 10-ый. Нужно, чтобы двое снялись...
Новак тоже не играет в МК?