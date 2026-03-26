Джессика Пегула: «Не могу расстраиваться из-за того, что проигрываю двум лучшим игрокам мира»

Джессика Пегула: я становлюсь лучше и могу бросить вызов Соболенко и Рыбакиной.

Джессика Пегула поделилась эмоциями после поражения от Елены Рыбакиной в 1/4 финала в Майами – 6:2, 3:6, 4:6.

– Я чувствовала, что играла очень хорошо на протяжении всего матча. Видела статистику – я выиграла больше очков. Но в теннисе ты иногда выигрываешь больше очков и все равно проигрываешь матч. Я была очень близка и чувствовала, что играла стабильно.

– Почему Арина [Соболенко] и Елена так хорошо играют последнее время?

– Мне кажется, они сейчас очень уверены в себе, особенно в ключевых моментах. Они идут на рискованные подачи, хорошо принимают. Для этого нужна огромная уверенность. Я играла с Ариной последние пару лет, а теперь с Еленой последние несколько месяцев, и всегда это замечала.

Для Елены главное – подача и первый удар. Сегодня у нее было 15 эйсов. Я посмотрела ее предыдущие матчи – там было один-два эйса. Возможно, это благодаря моей игре – она знает, что должна сильнее подавать, чтобы меня победить. Не знаю.

Арине важно уверенно действовать по своим игровым схемам. То, что они могут стабильно принимать подачу вне зависимости от счета, сильно давит на соперников.

– Насколько близка ты к победе над Ариной или Еленой?

– Да, последние пару недель я показывала отличный теннис. Проигрывала Елене, но я делаю все, что могу. Думаю, я становлюсь лучше и могу бросить им вызов. Надеюсь, победы придут.

В глубине души приятно осознавать, что я совершенствуюсь. Именно это поддерживает во мне страсть к спорту и желание продолжать соревноваться. Они лучшие в мире – я не могу расстраиваться из-за того, что проигрываю двум лучшим игрокам мира.

Люди могут говорить: «Почему ты их не обыграла?» Но в то же время, когда вижу статистику поражений девушек от Серены, думаю: «Хорошо, что они проигрывали Серене, а не каким-нибудь другим случайным игрокам», – сказала Пегула на пресс-конференции.

Теннисисток так бесит календарь, что WTA решила измениться. Какие есть варианты?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Как вот так получается, что Пегула илюграоамс Рыбакиной 5 раз за пол года, а условные Анисимова и Гауфф играли с Рыбакиной 1 раз за всю карьеру. Та же Гауфф уже давно в топе на +/- и даже выше уровнях Пегулы.
Завис на слове "илюграоамс"...
Хз как это напечаталось 🤣
