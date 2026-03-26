Вавринка получил wild card на турнир в Барселоне
Стэн Вавринка сыграет на пятисотнике в Барселоне. Он получил wild card.
40-летний швейцарец седьмой раз выступит на этом турнире. Впервые Вавринка сыграл в Барселоне в 2004-м, а в этом году он завершает карьеру
ATP 500 в Испании пройдет с 13 по 19 апреля.
Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @bcnopenbs
Надеюсь ходар и ландалус тоже получили?
